İSTANBUL 22°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2022 Pazar / 9 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7443
  • EURO
    16,0958
  • ALTIN
    923.442
  • BIST100
    2393.39
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere'den Rusya'ya yönelik yaptırımları yoğunlaştırma kararı
Dünya

İngiltere'den Rusya'ya yönelik yaptırımları yoğunlaştırma kararı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini belirterek, 'Ortaklarımızla birlikte ekonomik baskıyı artıracağız ve Rusya'ya yönelik yaptırımları her hafta yoğunlaştırmaya devam edeceğiz.' dedi.

AA9 Nisan 2022 Cumartesi 22:43 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 22:43
ABONE OL

Johnson, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası Johnson ve Zelenskiy gazetecilere açıklamada bulundu.

Johnson, konuşmasında Ukrayna halkını "kahraman" olarak niteledi.

Rusya'nın savaş öncesi Kiev'in birkaç saat içinde düşeceğini düşündüğünü kaydeden Johnson, "Ne kadar da yanıldılar. Bence Ukraynalılar bir aslanın cesaretini gösterdi ve Vladimir o aslanın kükremesi de sen oldun. Yapabildikleriniz için teşekkür ederim, liderliğiniz olağanüstüydü." dedi.

- "GERİ ÇEKİLMESİ TAKTİKSEL"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Buça ve İrpin gibi yerlerde yaptıklarının itibarını kalıcı olarak kirlettiğini ifade eden Johnson, "Bir yenilgiye uğradığı açık, ancak geri çekilmesi taktiksel ve şimdi Donbas'ta ve doğuda baskıyı yoğunlaştıracak." diye konuştu.

Johnson, bu nedenle Ukrayna'ya destek verilmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz dostlarınız elimizden gelen desteği sunmaya devam ediyoruz. Ortaklarımızla birlikte ekonomik baskıyı artıracağız ve Rusya'ya yönelik yaptırımları her hafta yoğunlaştırmaya devam edeceğiz. Sadece bankalardaki varlıkları dondurmak ve oligarklara yaptırım uygulamakla kalmayacağız, aynı zamanda Rus hidrokarbonlarının kullanımından da uzaklaşacağız."

Ukrayna'ya hem askeri hem de ekonomik destek vereceklerini vurgulayan İngiliz Başbakan, "Bu arada Ukrayna'nın başarılı olması, Ukrayna'nın kazanması ve Putin'in başarısız olmasını sağlamak için yapılacak çok şey var." dedi.

Johnson'ın ziyareti, İngiltere'nin Ukrayna'ya toplam 100 milyon sterlinlik Starstreak uçaksavar füzeleri ve 800 tanksavar füzenin yanı sıra kask, zırh ve gece görüşü araçları gibi ölümcül olmayan teçhizat göndereceklerini duyurmasının ardından geldi.

Öncesinde ziyarete ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, Johnson'ın Kiev'de olduğu Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliğinin Twitter hesabından görüşmeye ilişkin bir fotoğraf paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.