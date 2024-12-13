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Dünya

İngiltere'den temiz enerji için yeni plan

İngiltere, ülkenin temiz enerji ve iklim hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacıyla bu alandaki projelerin geliştirilmesini kolaylaştıracak bir planı devreye alacak.

AA13 Aralık 2024 Cuma 13:42 - Güncelleme:
İngiltere'den temiz enerji için yeni plan
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İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Emisyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hane halkı ve işletmeler için faturaların kalıcı olarak düşürülmesini sağlayacak bir enerji sistemi oluşturulmasının amaçlandığı aktarıldı.

Bu kapsamda, şebeke kapasitesinin artırılmasının önündeki engellerin kaldırılması, planlama kararlarının hızlandırılması ve daha fazla yenilenebilir enerji kapasitesi inşa edilerek 2030'a kadar elektrik sektörünün büyük ölçüde karbonsuzlaştırılması için yeni bir planın devreye alınacağı bildirilen açıklamada, böylece fosil yakıt piyasasının iniş çıkışlarından korunacağı belirtildi.

Uzun süredir ülkede yeni enerji altyapısı inşa edilmesine yönelik plan bulunmadığına vurgu yapılan açıklamada, "Sonuç olarak, milyarlarca sterlinlik temiz enerji projesi, tıkanmış bir planlama sistemi ve elektrik şebekesine bağlanmayı bekleyen proje kuyruğu nedeniyle engellendi. Yeni planla, temiz enerji yılda 40 milyar sterlinlik yatırımın kilidini açacak ve vasıflı istihdam oluşturularak İngiltere yeniden sanayileşecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 100 megavatın üzerindeki kara rüzgar projelerinin, İngiltere'de Ulusal Öneme Sahip Altyapı Projesi kapsamına alınarak planlama onayı almalarının kolaylaştırılacağı belirtilerek, yeni projelerin elektrik şebekesine bağlanma sistemi de değiştirilerek, yavaş ilerleyen ya da durmuş projelerin uygulanabilir olanlara yer açmak için kuyruktan çıkarılmasının sağlanacağına işaret edildi.

Yenilenebilir enerji projelerine yatırım teşviki vermek için her yıl düzenlenen ihalelerin genişletileceğine vurgulanan açıklamada, projelerin planlama izinleri tamamlanmadan önce finansman alabilmeleri sağlanarak inşa sürecinin hızlandırılacağının altı çizildi.

  • temiz enerji projeleri
  • iklim hedefleri
  • ingiltere

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