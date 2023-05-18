İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2023 Perşembe / 28 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,7899
  • EURO
    21,4075
  • ALTIN
    1257.92
  • BIST100
    4618.12
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesinin pozitif bir adım olduğunu belirterek Türkiye ve Birleşmiş Milletler'e (BM) teşekkür etti.

AA18 Mayıs 2023 Perşembe 12:50 - Güncelleme:
İngiltere'den Türkiye'ye teşekkür
ABONE OL

Cleverly, Twitter hesabından, "Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesi olumlu bir adım ancak Rusya'nın koyduğu bitiş tarihleri anlaşmayı istikrarsızlaştırdı ve gıdanın en çok ihtiyaç duyanlara ulaşmasını yavaşlattı." paylaşımı yaptı.

Bakan Cleverly, "Çalışmaları için BM ve Türkiye'ye teşekkür ederim. Rusya gıdayı bir silah olarak kullanmaya son vermeli ve anlaşmanın eksiksiz uygulanacağını taahhüt etmelidir." ifadelerini kullandı.

- TAŞINAN TAHIL MİKTARI 30 MİLYON TONU AŞTI

Anlaşma, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle baş gösteren gıda krizini önlemek için iki ülke arasında Türkiye'nin girişimleri ve BM'nin kolaylaştırıcılığı ile 22 Temmuz 2022'de imzalanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada imzalandığı günden bu yana çeşitli defalar uzatılan ve 18 Mayıs'ta sona ermesi beklenen anlaşmanın 2 ay daha uzatıldığını duyurmuştu.

Oluşturulan tahıl koridorundan geçen tahıl miktarı, 30 milyon 250 bin tonu aştı. Devam eden sevkiyat kapsamında Ukrayna limanlarından ayrılan gemi sayısı 951'e ulaştı.

Koridordan geçen tahılın yüzde 40'ı Avrupa'ya, yüzde 30'u Asya'ya, yüzde 13'ü Türkiye'ye, yüzde 12'si Afrika'ya ve yüzde 5'i Orta Doğu'ya taşındı.

  • James Cleverly
  • İngiltere
  • Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.