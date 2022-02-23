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Dünya

İngiltere'den Ukrayna'ya büyük destek

İngiltere Başbakanı Johnson, 'İngiltere, Ukrayna'ya daha fazla askeri destek sağlayacak.' açıklamasında bulundu.

Reuters23 Şubat 2022 Çarşamba 15:35 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 15:35
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin Ukrayna'ya savunma amaçlı askeri teçhizatı da içeren daha fazla askeri destek sağlayacağını açıkladı.

Johnson parlamentoya yaptığı konuşmada, "Rusya'nın gittikçe artan tehdit edici eylemleri doğrultusunda ve daha önce verdiğimiz desteğe paralel, İngiltere yakında Ukrayna'ya daha fazla askeri destek sağlayacak. Bu destek savunma amaçlı silahlar ve silah harici yardımı da içerecek" dedi.

Johnson, Rus şirketlerinin sterlin ve dolar ile işlem yapmasının önüne geçeceklerini de ekledi.

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