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Dünya

İngiltere'den Uygur Türkleri açıklaması: 'İnsan hakları ihlallerinin sorumlusu Çin'e yaptırımlar geçiştirilmemeli'

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslümanlara uygulanan çeşitli zulüm politikalarını 'korkunç ve iğrenç' olarak niteledi. Raab, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinin sorumlusu olan Çin'e yönelik yaptırımların geçiştirilmemesi gerektiğini ifade etti.

AA19 Temmuz 2020 Pazar 20:37 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 20:42
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BBC'ye açıklamada bulunan Raab, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerinin ciddi insan hakları ihlalleriyle karşı karışıya kaldığına dikkati çekti.

Dominic Raab, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinden Çin'in sorumlu olduğunu, sorumlulara karşı yaptırımların geçiştirilmemesi gerektiğini ve müttefikleriyle ortak hareket edeceklerini kaydetti.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslümanlara uygulanan zorla doğum kontrol yöntemlerine ve geniş çaplı zulüm politikalarına ilişkin raporların uzun zamandır görülmeyen bir şeyi anımsattığını ifade eden Raab, yaşananları "korkunç ve iğrenç" olarak niteledi.

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