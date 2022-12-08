İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2022 Perşembe / 15 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6469
  • EURO
    19,6194
  • ALTIN
    1071.2
  • BIST100
    4827.04
Dünya

İngiltere'den 'Yemen' çağrısı

İngiltere, Yemen'in Hudeyde kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Hudeyde Anlaşması'nı Destekleme Misyonu (UNMHA) tarafından yürütülen çalışmaların kolaylaştırılmasını istedi.

AA8 Aralık 2022 Perşembe 02:42 - Güncelleme:
İngiltere'den 'Yemen' çağrısı
ABONE OL

Yemen'deki İngiliz Büyükelçi Richard Oppenheim, Twitter hesabından, UNMHA Başkanı Tümgeneral Michael Beary'nin konvoyunun Hudeyde'de bir bölgeden geçişi sırasında gerçekleşen patlamaya tepki gösterdi.

BM konvoyunun maruz kaldığı durumdan endişeli olduklarını belirten Oppenheim, "Birleşik Krallık, Hudeyde Anlaşması'nın desteklenmesi için ülkedeki tüm taraflara BM'nin çalışmalarının kolaylaştırılması ve mayınların sökülmesi için gerekli adımların atılması ya da açık şekilde yerlerinin belirtilmesi çağrısı yapmaktadır." ifadesini kullandı.

- YEMEN'DE BM YETKİLİSİNİN KONVOYUNUN GEÇİŞİ SIRASINDA MAYIN PATLADI

Yemen basınında 6 Aralık'ta yer alan haberlere göre, UNMHA Başkanı Beary ve misyonun diğer üyeleri ile onlara eşlik eden bazı Husi liderlerin yer aldığı konvoyun Hudeyde kentindeki 7 Temmuz bölgesi yakınından geçişi sırasında mayın patlamıştı.

Beary ve misyonun diğer üyeleri patlamadan yara almadan kurtulurken, Husilerin bazı yöneticileri ve konvoya eşlik eden güvenlik görevlilerinin de aralarında bulunduğu bazı kişiler ölmüştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.