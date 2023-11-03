İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2023 Cuma / 20 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,4169
  • EURO
    30,5055
  • ALTIN
    1821.5
  • BIST100
    7705.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere'den Yunanistan'ın Meriç'teki çelik çit noktasına inceleme
Dünya

İngiltere'den Yunanistan'ın Meriç'teki çelik çit noktasına inceleme

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, Yunanistan'ın Türkiye ile kara sınırının bulunduğu Meriç bölgesinde düzensiz göçmenlerin geçişini engellemek amacıyla inşa edilen çelik çit noktasında incelemelerde bulundu.

AA3 Kasım 2023 Cuma 17:23 - Güncelleme:
İngiltere'den Yunanistan'ın Meriç'teki çelik çit noktasına inceleme
ABONE OL

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, Braverman'a, Yunanistan Vatandaşları Koruma Bakanı Yannis İkonomu'nun eşlik ettiği belirtildi.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Braverman, Yunan hükümeti ve makamlarının yasa dışı göçle mücadelede çok başarılı olduğunu söyledi.

Yasa dışı göçle mücadelede ilerleme kaydedildiğini aktaran Braverman, İkonomu'yu tebrik etti.

Yunanistan'ın "katı ama adil" bir göç politikası izlediğini savunan İkonomu da "Nehir boyunca çit oluşturulması ve tabii ki çitin mümkün olduğunca etkili olabilmesi için gerekli tüm modern gözetim önlemleriyle donatılması isteğimizi biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Yunanistan ve İngiltere'nin dostane ilişkilere sahip ülkeler olduğunu belirten İkonomu, ayrıca bu iki ülkenin güvenlik alanında güçlü bir işbirliği geliştirdiğini kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.