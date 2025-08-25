İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2025 Pazartesi / 2 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9929
  • EURO
    47,8777
  • ALTIN
    4447.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere'den İsrail'e Gazze tepkisi... ''Acil ateşkese ihtiyacımız var''
Dünya

İngiltere'den İsrail'e Gazze tepkisi... ''Acil ateşkese ihtiyacımız var''

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, soykırımcı İsrail'in Gazze'de Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırı nedeniyle dehşete düştüğünü belirterek, siviller, sağlık çalışanları ve gazetecilerin korunması gerektiğini vurguladı.

AA25 Ağustos 2025 Pazartesi 18:03 - Güncelleme:
İngiltere'den İsrail'e Gazze tepkisi... ''Acil ateşkese ihtiyacımız var''
ABONE OL
Bakan Lammy, soykırımcı İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.Lammy, 'İsrail'in Nasır Hastanesi'ne yaptığı saldırı beni dehşete düşürdü. Siviller, sağlık çalışanları ve gazeteciler korunmalı. Acil ateşkese ihtiyacımız var.' ifadelerini kullandı.

SOYKIRIMCI İSRAİL ORDUSU NASIR HASTANESİ'Nİ HEDEF ALDI

Soykırımcı İsrail ordusu bu sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne 2 ayrı saldırı düzenledi.İkinci saldırı Mısır televizyonunun canlı yayınına yansıdı. Görüntüde soykırımcı İsrail ordusunun ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliyeye çalışan sivil arama kurtarma ekibi ile görüntü almaya çalışan gazetecileri hedef aldığı görülüyor.Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda 4'ü gazeteci, biri arama kurtarma ekibi çalışanı olmak üzere en az 15 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Suçüstü yakalandı: Cüzdan hırsızlığı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.