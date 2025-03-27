İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2025 Perşembe / 28 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0127
  • EURO
    41,3276
  • ALTIN
    3703.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere'nin araç üretimindeki düşüş sürüyor
Dünya

İngiltere'nin araç üretimindeki düşüş sürüyor

İngiltere'nin araç üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 11,6 gerileyerek, düşüş eğilimini 12'nci aya taşıdı.

AA27 Mart 2025 Perşembe 09:18 - Güncelleme:
İngiltere'nin araç üretimindeki düşüş sürüyor
ABONE OL

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) verilerine göre, İngiltere'deki üreticiler şubatta geçen yılın aynı dönemine göre 10 bin 787 daha az araç üretti. Böylece ülkede otomobil, kamyon, taksi, otobüs dahil toplam araç üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 11,6 azalarak, düşüş eğilimini 12'nci aya taşıdı.

Araç üretimindeki gerilemede, İngiltere ve dış pazarlardaki zayıflama, model değişiklikleri ve üretim tesislerindeki yeniden yapılanmalar etkili oldu. Geçen ay İngiltere'de üretilen her 10 araçtan 8'i yurt dışına ihraç edilirken, Avrupa Birliği (AB) ihracatın yüzde 53,5'ini oluşturarak İngiltere'nin en büyük ihracat pazarı oldu. ABD yüzde 19,7 ve Çin yüzde 6,3 ile AB'yi takip etti.

İngiltere'nin AB ve Çin'e ihracatı şubatta yıllık bazda yüzde 9,6 ve 10,9 azaldı. ABD'ye ihracatı ise yüzde 34,6 yükseldi.

Türkiye ve Japonya toplam yüzde 6,3 payla, İngiltere'nin en büyük 5 ihracat pazarı arasında yer aldı.

SMMT İcra Direktörü Mike Hawes verilere ilişkin değerlendirmesinde, araç üretiminin 12 ay üst üste düşmesinin endişe verici olduğunu belirterek, artan ticari gerilimler ve zayıf talebe dikkati çekti.

İngiltere'de üretimi destekleyecek düzenleme kolaylıkları olmadan sektörün risk altında kalmaya devam edeceğini bildiren Hawes, bu durumun ülkede sıfır emisyonlu ulaşıma geçişi de tehdit edeceğini sözlerine ekledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.