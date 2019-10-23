Son dakika... İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu
İngiltere'nin Essex bölgesinde bir kamyonda 39 ceset bulundu
- AA
İngiltere'nin Essex bölgesinde bir kamyonda 39 ceset bulundu.
Essex polisinden yapılan açıklamada, ihbar üzerine Waterglade sanayi sitesindeki bir kamyonda 39 ceset bulunduğu bildirildi.
Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kaydedildi.
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