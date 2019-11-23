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İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisinden Batı'yı suçlayan Suriye ve Rusya'ya uyarı

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Batı'yı teröre destek vermekle suçlayan Suriye rejimi ve Rusya'ya sert eleştiriler yönelterek bu 'karalama'nın devam etmesi halinde yasal yollara başvuracakları uyarısında bulundu.

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BM Güvenlik Güvenlik Konseyinin kasım ayı dönem başkanlığını yürüten İngiliz Büyükelçi Pierce, Suriye oturumunda Rusya ve Suriye rejimini ''sivillere yönelik hava saldırıları, hastaneleri bombalama ve uluslararası insani hukuku ihlal etmek'' ile eleştirdi.

Pierce'ın suçlamalarına cevap veren Rusya ve Suriye'nin temsilcileri ise Batı'yı ''teröristlere destek vermekle'' suçladı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, ''Cenevre'de müzakerelere katılanların muhalif, Suriye'de savaşanların ise terörist'' olduğunu savunarak, ''teröristlerin ılımlı muhalifler'' olarak gösterilmemesi gerektiğini söyledi.

Tekrar söz alan İngiliz Büyükelçi Pierce ise, Rusya ve Suriye'nin ''Batı'nın teröre destek verdiği'' iddialarını yalanlayarak, ''Batı'ya yönelik saldırılar ve bizi teröre destek veriyor ya da onların yanında yer alıyormuşuz gibi gösterme girişimleri durmak zorunda. Biz BM'nin Suriye'ye barış götürmesi için uğraşıyoruz, insani yardımlar için para veriyoruz. Bu saldırıları haketmiyoruz. Konsey dışında bu tür açıklamalar olursa yasal yollara başvurulacak. Tüm bunlar karalama ve doğru değil.'' diye konuştu.

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