İSTANBUL 15°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Şubat 2021 Cuma / 23 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1232
  • EURO
    8,5267
  • ALTIN
    411.856
  • BIST100
    1545.37
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiliz basını: Gazeteci kimliği altındaki 3 Çinli ajan sınır dışı edildi
Dünya

İngiliz basını: Gazeteci kimliği altındaki 3 Çinli ajan sınır dışı edildi

İngiltere'nin gazeteci kimliği kullanan 3 Çinli casusun gerçek kimliklerini ortaya çıkararak geçen yıl sınır dışı ettiği öne sürüldü.

AA05 Şubat 2021 Cuma 09:04 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 09:09
ABONE OL

Telegraph gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, isimleri açıklanmayan 3 kişi gazeteci vizesi alarak son 12 ayda İngiltere'ye geldi.

Üç farklı Çin medya kurumuna çalışacaklarını söyleyen kişilerin, esasen dış istihbarattan sorumlu Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı (MSS) mensubu olduğu anlaşıldı.

Ajanlar, gerçek kimlikleri İngiltere'nin iç istihbarat servisi MI5 tarafından ortaya çıkarılmasının ardından sınır dışı edildi.

İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, dün, ülkede İngilizce yayın yapan Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) editöryal sorumluluğa sahip olmadığı gerekçesiyle yayın lisansını iptal etmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.