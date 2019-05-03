21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9655
  • 6,6763
  • 243.667
  • 94.179
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere'nin ilk kadın Savunma Bakanı Mordaunt renkli geçmişiyle tanınıyor

İngiltere'nin yeni Savunma Bakanı, Penny Mordaunt oldu. 29 yaşında en genç parlamenterler arasında Avam Kamarası’na seçilmeyi başaran Mordaunt, renkli geçmişiyle de biliniyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere'de Gavin Williamson'ın 'bilgi sızdırma soruşturması' sonrası görevden alınması sonrası Penny Mordaunt, İngiltere'de Savunma Bakanlığı koltuğuna oturan ilk kadın oldu.

Eski Uluslararası Kalkınma Bakanı olan Mordaunt, Williamson'ın görevden alınmasının ardından geçtiğimiz gün görevi devraldı. 2005 yılında Muhafazakâr Parti’den siyasete atılarak 29 yaşında en genç parlamenterler arasında Avam Kamarası’na seçilmeyi başaran Mordaunt, renkli geçmişiyle de biliniyor. 

Sputnik'in haberine göre geçmişte sirklerde sihirbaz yanında asistanlık yapan Penny Mordaunt, deniz subayı olan babasının ısrarıyla daha sonra Kraliyet Donanmasına kadın asker olarak yazıldı ve donanmada görev aldı.

Milletvekili iken 2014 yılında ITV kanalının çok izlenen reality şov programı Splash’a katılarak birinci olan ve ödülünü kimsesiz çocuklar için bağışlayan Mordaunt, Brexit referandumunda da dönemin Başbakanı ve Muhafazakâr Parti Başkanı David Cameron’a da bayrak açan ilk isimlerdendi.

İlk kadın Savunma Bakanı'nın mesleki geçmişi, William Hague’nin basın ofisinde liderliğinde eski ABD Başkanı George W. Bush’un 2004 seçim kampanyasında çalışmasını da içeriyor.

Rusya, Baltık Denizi´nde füze ateşledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Satanist Tapınak: ABD tarafından resmen tanındık

Satanist Tapınak: ABD tarafından resmen tanındık

Yer testinde alev aldı

Yer testinde alev aldı

Sarı Saltuk'un torunları: Türbede define arayanlar yakalansın

Sarı Saltuk'un torunları: Türbede define arayanlar yakalansın

Geride 18 yavrusu kaldı

Geride 18 yavrusu kaldı

Şov yıldızıydı, Savunma Bakanı oldu

Şov yıldızıydı, Savunma Bakanı oldu

Bakanlıktan ‘Metro gelirlerine el konulacak’ haberlerine yalanlama

Bakanlıktan ‘Metro gelirlerine el konulacak’ haberlerine yalanlama

ABD ilk ödemeyi aldı

ABD ilk ödemeyi aldı

Tepki çekecek karar: 'Çocuğa cinsel istismar'ı öven kadın serbest bırakıldı

Tepki çekecek karar: 'Çocuğa cinsel istismar'ı öven kadın serbest bırakıldı
 

POPÜLER HABERLER

Korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü havada taklalar attı

Korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü havada taklalar attı

İlk defa görüntülendi!

İlk defa görüntülendi!

Dünyada bir ilk, yakında TSK envanterine girecek

Dünyada bir ilk, yakında TSK envanterine girecek

Doğanın korkutan yüzü

Doğanın korkutan yüzü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA