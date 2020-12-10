İngiltere'nin Irak'ta işlediği savaş suçları cezasız kaldı

AA 10 Aralık 2020 Perşembe 09:39 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 09:39

Hollanda'daki Uluslararası Ceza Mahkemesi, İngiliz askerlerinin Irak'ta yüz kızartan suçlar işlediğini doğruladı. Cinayet, işkence ve cinsel istismarın kanıtları olduğunu kabul etti ancak dava açılmayacağına karar verdi.

Mahkeme, İngiliz Savunma Bakanlığı yetkililerinin suçlarla ilgili iç soruşturmaları sümen altı ettiğini açıkladı. İddiaların üzerinden 10 yıldan fazla süre geçmesine rağmen söz konusu suçlardan hiçbir İngiliz askerin cezalandırılmadığına da dikkat çekti.

"TAKİPSİZLİK KARARI" TEPKİLERE NEDEN OLDU

2003 ile 2009 yılları arasında işlenen suçlara mahkemenin "takipsizlik kararı" tepkilere neden oldu.

İnsan Hakları Örgütü, kararın "adalette çifte standart" fikrini körüklediğini savundu. Kararı, "Güçlü devlete farklı, zayıf devlete farklı muamele" olarak niteledi.

İngiliz ordusunun Irak'taki işkence ve hukuk dışı infazlarına yönelik Birleşmiş Milletler 2019 yılında bağımsız bir komisyon kurulmasını istedi.

İngiltere'nin Irak Tarihi İddialar Ekibi ise, 2003-2009 yılları arasında 3 bin 400'ü bulan iddialara rağmen tek bir savaş suçu soruşturması bile yürütmeye gerek görmedi.