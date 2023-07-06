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Dünya

İngiltere'nin İran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran, İngiltere'nin İranlı yetkililere yönelik 'yasa dışı' yaptırımlarına ve İngiliz yetkililerin 'müdahaleci' açıklamalarına tepki olarak bu ülkenin Tahran'daki maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

AA6 Temmuz 2023 Perşembe 21:52 - Güncelleme:
İngiltere'nin İran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
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İran devlet televizyonuna göre, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin "müdahaleci" açıklamaları ve Londra'nın İranlı yetkilileri hedef alan yasa dışı yaptırımları üzerine Büyükelçi Simon Shercliff'in yokluğunda Dışişleri Bakanlığına çağrılan İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'na İran'ın protestosu iletildi.

Ülkesinin yaklaşımının kabul edilemez olduğu ve bu "yıkıcı" eylemlere İran tarafından "orantılı ve etkili" karşılık verileceği de İngiliz diplomata ifade edildi.

İngiltere, "insan hakları ihlallerinden sorumlu oldukları" iddiasıyla İranlı güvenlik yetkililerinin de aralarında olduğu 13 kişi ve kuruluşa yönelik yeni yaptırım kararı aldığını duyurmuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly de yaptığı yazılı açıklamada, "İran rejimi, kendi halkına baskı uygulamakta, Ukrayna ve Orta Doğu'ya kan ihraç etmekte ve İngiltere topraklarında adam öldürmekle ve kaçırmakla tehdit ediyor." demişti.

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