İngiltere’nin konuştuğu Müslüman

Dünyanın birçok yerinde İslamofobia kaynaklı saldırıların hedefi olan yüzlerce Müslüman sahipsiz kalırken İngiltere’de sözlü saldırıya maruz kalan bir Yahudiye yine bir Müslüman sahip çıktı. Dini nefret olayının son adresi İngiltere’nin başkenti Londra oldu. Bir kişi metroda Yahudi baba ve oğula sözlü saldırıda bulundu. Elindeki İncil’den bölümler okuyan adam Yahudileri suçlayıcı tanımlarda bulundu. Onlarca kişinin seyahat ettiği metroda baba ve oğula yapılan bu sözlü saldırıya sadece genç bir Müslüman kadın karşı çıktı. Metroda bulunan diğer yolcular genç kadını “inanılmaz derecede cesur” olarak tanımladı. Görüntülerin yayınlanmasından sonra genç kadının bu davranışı İngilizler tarafından övgüyle karşılandı. Twitter’dan yapılan yorumlarda kadının cesaretine vurgu yapıldı. Londra polisi olayı soruşturmaya başladığını açıkladı.