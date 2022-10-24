İngiltere'nin yeni başbakanı dikkat çeken itiraf: Derin bir zorlukla karşı karşıyayız

İngiltere'nin yeni başbakanı ve iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri seçilen Rishi Sunak, Muhafazakar Parti'nin genel merkezinde ilk konuşmasını yaptı. Sunak, eski Başbakan Liz Truss'a kamu hizmeti için teşekkür ederek, "Liz Truss'ı ülkeye özel kamu hizmetinden dolayı saygıyla anmak istiyorum. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyük bir değişim döneminde ve son derece zor koşullar altında haysiyet ve zarafetle liderlik etti" dedi.

"BU ÜLKEYE ÇOK ŞEY BORÇLUYUM"

Sunak, "Meclisteki meslektaşlarımın desteğini almaktan ve Muhafazakar Parti'nin genel başkanlığına seçilmekten onur duyuyorum. Sevdiğim partiye hizmet edebilmek ve bu hizmetleri ülkeye iade etmek hayatımın en büyük ayrıcalığı. Bu ülkeye çok şey borçluyum" dedi.

"PARTİMİZİ VE ÜLKEMİZİ BİR ARAYA GETİRMEYİ EN BÜYÜK ÖNCELİĞİM YAPACAĞIM"

Ülkedeki ekonomik aksaklıklara dikkat çeken Sunak, "Derin bir ekonomik zorlukla karşı karşıya olduğumuza şüphe yok. Artık istikrara ve birliğe ihtiyacımız var. Partimizi ve ülkemizi bir araya getirmeyi en büyük önceliğim yapacağım. Çünkü karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmenin ve gelecek nesiller için daha iyi bir gelecek inşa etmenin tek yolu bu. Size dürüstlük ve alçakgönüllülükle hizmet edeceğime ve her gün İngiliz halkına hizmet etmek için çalışacağıma söz veriyorum" dedi.

MİLLETVEKİLLERİ SUNAK'I ALKIŞLARLA KARŞILADI

Sunak, Başbakan ve Muhafazakar Parti lideri ilan edilmesinin ardından geldiği parti genel merkezinde milletvekilleri tarafından coşkuyla karşılandı. Milletvekilleri alkışlar ve tezahüratlarla Sunak'ın liderliğini kutladı. Eski Başbakan Truss da dahil olmak üzere bakanlar ve milletvekilleri Sunak'ı tebrik etti. Eski Başbakan Truss, "Yeni Başbakanımız ve Muhafazakar Parti'nin lideri olarak atanan Rishi Sunak'ı tebrik ediyorum ve kendisini tamamen destekliyorum" dedi.

Savunma Bakanı Ben Wallace ise yaptığı açıklamada, "Meslektaşım Rishi Sunak'ı tebrik ediyorum. Bu zorlu zamanlarda dizginleri eline aldığı için ona en iyi dileklerimi sunuyorum. Başbakan olarak bizi Birleşik Krallık'ın çıkarları doğrultusunda yönetmek üzere bir araya getirme konusunda desteğimize sahip" dedi.

İNGİLTERE TARİHİNİN EN GENÇ VE HİNT KÖKENLİ İLK BAŞBAKANI

İngiltere'deki başbakanlık yarışından Penny Mordaunt'un çekilmesi üzerine 42 yaşındaki Sunak oylama yapılmadan İngiltere tarihinin hem en genç hem de Hint kökenli ilk başbakanı oldu. Kral III. Charles'ın en kısa sürede hükümeti kurma görevini Rishi Sunak'a vermesi ve Sunak'ın yarın resmen başbakan olarak göreve başlaması bekleniyor.

İngiltere'de ekonomik sorunlar nedeniyle baskı altında kalan Truss, 20 Ekim'de başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Truss, 45 gün görevde kalarak ülke tarihinde en kısa süre görev yapan başbakan olmuştu.