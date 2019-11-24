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İngiltere'yi karıştıran anlaşma! ''Birleşik Krallık vatandaşları ölüm cezası alabilir''

ABD ile yapılan hızlı veri paylaşımı anlaşması Birleşik Krallık içerisinde büyük tartışmalara yol açtı. Birleşik Krallık vatandaşlarının yapılan anlaşma gereği ABD'de ölüm cezası ya da Guantonamo'yo gönderilebileceği ortaya çıktı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'in gündeme getirdiği hızlı veri paylaşımı anlaşması Birleşik Krallık içerisinde tepkilerin gelmesine neden oldu.
 
Geçtiğimiz aylarda Washington ile imzalanan anlaşmanın bir dönüm noktası olduğu belirtilirken, iki ülke arasındaki anlaşmanın detayları da yeni ortaya çıkmaya başladı.
 
Anlaşmanın asıl amacı ise, polis ve istihbarat teşkilatlarına teröristlerin, suç çetelerinin ve beyaz yakalı suçluların elektronik haberleşmelerine hızlı erişim sağlamak.
 
Ülke içerisinde tartışmalara yol açan konu ise Birleşik Krallık vatnadaşlarının ölüm cezası alabilecek olması. 
 
ESKİ VEKİLDEN TEPKİ
 
The Independent'ta yer alan habere göre İngiltere eski milletvekili Lord Robin, "Bu ne anlama geliyor? Güvenilir bir teminat nedir? Güçler ayrılığının olduğu bir yerde, nasıl olur da bir siyasetçi mahkemenin ölüm cezası vermeyeceğine ya da - eğer verirse - uygulamayacağına dair güvenilir bir teminat verir? Bu anlaşmanın sonucunda, biri ABD'ye gönderilebilir, ölüme mahkum edilebilir ve sonsuza dek idam mahkumu olarak yaşayabilir ya da bu güvenilir teminat işe yaramazsa idam edilebilir." ifadelerine yer vererek, Birleşik Krallık'ın "güvenilir teminatımız var." açıklamalarına tepki gösterdi.
 
KOMİTE BAŞKANI HODGSON: AÇIKLAMALARINI İSTİYORUZ
 
Konu ile ilgili The Independent'a konuşan diğer bir isim ise Lordlar İkincil Mevzuat İnceleme Komitesi Başkanı Lord Hodgson oldu. Hodgson yaptığı açıklamada, "Bir sonraki parlamentonun, bakanlardan bu asimetriyi ve güvenilir teminatlar elde etme konusundaki alışılmadık ifadelerini açıklamalarını istemesi gerektiğini açıkça belirtiyoruz." dedi.
 
"GUANTONAMO'YA GÖNDERMEK ENDİŞE VERİCİ"
 
Hızlı veri paylaşımı anlaşmasının diğer sonuçlarından biri ise Birleşik Krallık vatandaşlarının Küba'daki Guantonamo hapishanesine gönderilmesi. Komitenin yayımladığı raporun sonucu ise, "Bu teminatlar yararlı olsa da, konunun ağırlığı göz önüne alındığında, teorik bir olasılığın dahi endişe verici olduğu görüşünü savunuyoruz." şeklinde açıklandı.

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