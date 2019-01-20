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İngiltere Ticaret Bakanı Fox: İngiltere’yi ‘siyasi tsunami’ bekliyor

İngiltere Ticaret Bakanı Fox, hükûmetin İngiltere’yi AB’den çıkarmayı başaramaması durumunda, ülkenin “siyasi tsunami” yaşayacağını söyledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox, pazar günü yaptığı açıklamada, Theresa May hükûmeti İngiltere’yi Avrupa Birliği’nden (AB) çıkarmayı başaramazsa, ülkede siyasi bir tsunami yaşanacağını söyledi.
 
Sputnik’te yer alan habere göre, BBC kanalında Brexit hakkında açıklamalarda bulunan Fox, İngiliz parlamentosunun Brexit sürecini gasp etmeye hakkının olmadığını, kararı 2016 yılındaki referandumda halkın verdiğini belirtti.
 
Fox, “Parlamento Brexit sürecini gasp etme hakkına sahip değil, çünkü parlamento bu ülkenin insanlarına, ‘sizinle bir sözleşme yapacağız, kararı siz vereceksiniz ve siz onurlandıracaksınız’ dedi.” ifadelerini kullandı.
 
Aynı zamanda İngiliz The Telegraph gazetesi için de süreçle ilgili bir yazı kaleme alan Fox, Brexit referandumunun gereğini yerine getirmemenin, halk ve parlamento arasındaki mesafenin açılmasına ve siyasi sistemde sonuçları bilinmeyen bir parçalanmaya yol açacağı değerlendirmesinde bulundu.
 
İngiliz parlamentosu tarafından 15 Ocak’ta yapılan oylamada İngiltere Başbakanı May'in AB ile üzerinde mutabakata vardığı Brexit anlaşması, 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu alarak tarihi bir farkla reddedilmişti.
 
Brexit anlaşmasının büyük farkla reddedilmesi sonucunda İngiliz Parlamentosu'nda yapılan oylamada Başbakan Theresa May hükûmeti 306'ya karşı 325 oyla güvenoyu almıştı.
 
May'in Brexit’e yönelik “B Planı” ise 29 Ocak'ta Parlamento'da oylanacak.

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