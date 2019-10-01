İnkalar Machu Picchu’yu fay hatlarının üzerine kurmuş

Şehir yüz yıl önce keşfedildi ama İnkaların başyapıtlarını neden erişilmesi böylesi zor bir yere inşa ettikleri bilinmezliğini koruyor. Brezilya’daki Rio Grande do Sul Federal Üniversitesi’nden jeolog Rualdo Menegat, gerçekleştirdiği detaylı jeoarkeolojik analizlere dayanarak şehrin özellikle tektonik fay hatlarının kesiştiği noktalara kurulduğunu söyledi.

Menegat , “Machu Pichu’nun konumu bir tesadüf değil. Eğer alt katmanı kırıklı olmasaydı bu yüksek dağlara böyle bir alan inşa etmek imkansız olurdu” dedi. Uydu görüntülerini ve saha ölçümlerini bir arada kullanan Menegat, şehrin altında kesişen kırık ve fay ağını haritalandırdı. Haritalandırmaya göre şehrin farklı kısımlarıyla etrafındaki tarımsal araziler ve hatta bina ve merdivenlerin kendisi, yönleri bu başlıca fay hatlarıyla örtüşecek şekilde yer alıyor.