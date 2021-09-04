İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2021 Cumartesi / 27 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3054
  • EURO
    9,9333
  • ALTIN
    488.17
  • BIST100
    1468.67
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İnkar ediyorlardı! ABD askeri görüntüleri paylaştı, insanlık dışı muamele gözler önüne serildi
Dünya

İnkar ediyorlardı! ABD askeri görüntüleri paylaştı, insanlık dışı muamele gözler önüne serildi

ABD'nin 20 yıllık işgalinin ardından beceriksizlik tablosuna dönüşen çekilmesi, Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nda kaosa neden olmuştu. Havalimanında yaşanan izdiham sonucu 7 kişi ölmüş, çok sayıda Afgan yaralanmıştı. Tüm dünya şok içinde tahliye skandalını izlerken, bir ABD askeri tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ABD askerlerinin sivillere yönelik insanlık dışı tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

star.com.tr4 Eylül 2021 Cumartesi 11:10 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 11:25
ABONE OL

ABD'nin 20 yıllık işgalin ardından Afganistan'dan çekilmesi ve Hamid Karzai Havalimanı'ndan gelen insanlık dışı görüntüler, tüm dünyayı hayrete düşürdü. ABD askerlerinin havaya ateş açması sonucu izdihamın katlanmasıyla, 7 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD, çekilme esnasında ABD askerlerinin tutumuyla ilgili 'toz pembe görüntüler' yayınlarken, bir ABD askerinin sosyal medyada paylaştığı görüntüler, insanlık dışı muameleyi gözler önüne serdi.

Bir ABD Deniz Kuvvetleri askeri tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Afgan sivillerin gördüğü muamele, panik ve kaos görülüyor.

Bir miğfere takılan bir GoPro'dan çekilen görüntüler, bu hafta Denizci Onbaşı Mike Markland tarafından Instagram'da yayınlandı ve beceriksizce yapılan tahliye operasyonuna yorumsuz bir bakış açısı getirdi.

Görüntülerde Kabil'e varan silahlı Deniz Piyadelerinden bazıları havaalanı çevresinde mevzileniyor. Bazıları da diğer askerlerle birlikte hareket ediyor ve Afgan sivillerle temasa geçiyor.

Görüntülerin bir noktasında, ABD askerleri gaz ve kalabalık kontrol mühimmatlarını insanların arasına atarken, silahlarını yüzüne dayadıkları Afganları geri püskürmeye çalışıyor. Askerlerden biri, ön taraftaki kadınların ortasında silahını yere doğru ateşliyor. Adeta insan seli, kaçınılmaz izdihama dönüşüyor.

Görüntülerde sivil giyimli bir adamın, AK-47'sinin dipçiğiyle sivillerden birine defalarca vurduğu görülüyor. Görüntülerin bir bölümünde ise, ABD askerleri Taliban'ın eline geçebilecek bazı araç gereç ve mühimmatları parçalıyor.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.