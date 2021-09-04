İnkar ediyorlardı! ABD askeri görüntüleri paylaştı, insanlık dışı muamele gözler önüne serildi

star.com.tr 4 Eylül 2021 Cumartesi 11:10 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 11:25

ABD'nin 20 yıllık işgalin ardından Afganistan'dan çekilmesi ve Hamid Karzai Havalimanı'ndan gelen insanlık dışı görüntüler, tüm dünyayı hayrete düşürdü. ABD askerlerinin havaya ateş açması sonucu izdihamın katlanmasıyla, 7 kişi hayatını kaybetmişti.



ABD, çekilme esnasında ABD askerlerinin tutumuyla ilgili 'toz pembe görüntüler' yayınlarken, bir ABD askerinin sosyal medyada paylaştığı görüntüler, insanlık dışı muameleyi gözler önüne serdi.

Bir ABD Deniz Kuvvetleri askeri tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Afgan sivillerin gördüğü muamele, panik ve kaos görülüyor.

Bir miğfere takılan bir GoPro'dan çekilen görüntüler, bu hafta Denizci Onbaşı Mike Markland tarafından Instagram'da yayınlandı ve beceriksizce yapılan tahliye operasyonuna yorumsuz bir bakış açısı getirdi.

Görüntülerde Kabil'e varan silahlı Deniz Piyadelerinden bazıları havaalanı çevresinde mevzileniyor. Bazıları da diğer askerlerle birlikte hareket ediyor ve Afgan sivillerle temasa geçiyor.

Görüntülerin bir noktasında, ABD askerleri gaz ve kalabalık kontrol mühimmatlarını insanların arasına atarken, silahlarını yüzüne dayadıkları Afganları geri püskürmeye çalışıyor. Askerlerden biri, ön taraftaki kadınların ortasında silahını yere doğru ateşliyor. Adeta insan seli, kaçınılmaz izdihama dönüşüyor.

Görüntülerde sivil giyimli bir adamın, AK-47'sinin dipçiğiyle sivillerden birine defalarca vurduğu görülüyor. Görüntülerin bir bölümünde ise, ABD askerleri Taliban'ın eline geçebilecek bazı araç gereç ve mühimmatları parçalıyor.

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