İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail Gazze ve Lübnan'da fosfor bombası kullandı

HRW'nin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, "İsrail, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullanarak sivilleri ciddi ve uzun süreli yaralanma riskiyle karşı karşıya bıraktı." ifadesine yer verildi.

Beyaz fosforun dayanılmaz yanıklara yol açtığı ve evleri ateşe verebildiği hatırlatılan açıklamada, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde beyaz fosfor kullanımının hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Filistin Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor." denildi.

Lübnan Hizbullahı, sınırın güneyindeki Dahayra beldesi karşısında yer alan İsrail askeri mevzisinin füzelerle hedef alındığını duyurmuştu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre ise füzenin atılmasından kısa süre sonra Dahayra çevresinin topçu atışıyla, Yarin beldesi çevresinin de fosfor bombalarıyla hedef alındığı kaydedilmişti.

BREAKING: Israel has used white phosphorus in military operations in Gaza and Lebanon, putting civilians at risk of serious and long-term injuries.



