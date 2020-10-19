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Dünya

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Kuzey Kore raporu! ''Tutuklulara hayvandan daha kötü muamele ediliyor''

İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yayımlanan bir raporda, Kuzey Kore'nin tutuklulara “hayvandan daha kötü muamele ettiği” suçlamasında bulunuldu.

DHA19 Ekim 2020 Pazartesi 14:00 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 14:00
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Söz konusu raporda, bu ülkede tutukluların sistematik bir şekilde işkence, kötü muamele, aşağılamaya hedef olduğu ve zorla itiraflar yapmak için zorlandığı kaydedildi. 

Ayrıca raporda, sopa ve kemerlerle mahkumlara şiddet, cezaevindeki avlu içine çizilen dairenin etrafında bin kez koşmak gibi cezaların yer aldığı ifade edildi. Raporda, kadın tutukluların da tecavüz ve cinsel taciz hedef oldukları belirtilerek, uluslararası camianın Kuzey Kore’ye bu uygulamalara son vermesi için baskı yapması istendi.

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