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Dünya

İnsan hakları raporu: Avustralya'daki Müslümanların yüzde 80'ni ayrımcılığa uğruyor

Avustralya İnsan Hakları Komisyonu tarafından 20 Temmuz'da yayınlanan raporda, Avustralya'daki Müslümanların yüzde 80'i ayrımcılığın ve ırkçılığın bir çeşidiyle mutlaka karşılaştığı ifade edildi. Raporda ayrıca, 2019'daki Christchurch Cami terör saldırısından sonra Avustralyalı Müslümanların yüzde 79'unun Müslüman toplumun geleceği için korku duyduğu belirtildi.

DHA3 Ağustos 2021 Salı 12:06 - Güncelleme: 3 Ağustos 2021 Salı 12:06
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Avustralya İnsan Hakları Komisyonu'nun yapılan anketler sonucuna dayandırılarak hazırladığı 'Avustralya Müslümanlarının Hikayelerini Paylaşma 2021 Raporu'na göre, Avustralya'daki Müslümanların yüzde 80'i ayrımcılığa ve ırkçılığa uğruyor. 20 Temmuz'da yayınlanan raporda, 2020 yılında Avustralyalı Müslümanlar diğer dini topluluklardan yüzde 37 oranında daha fazla ayrımcılık ve ırkçılık ile karşılaştığı belirtildi. Yeni Zelanda'da 2019 yılında meydana gelen Christchurch Cami terör saldırısından sonra Avustralyalı Müslümanların yüzde 79'u toplumun geleceğinden korku duyduklarını ifade etti.

Raporda ayrıca neredeyse her dört Müslümandan birinin ayrımcılığa uğradıktan veya uğrayan birini gördükten sonra yaşanılanları anlatmaya çekindikleri belirtilirken, Avustralyalı Müslümanlardan yüzde 74'ü kendini Avustralyalı olarak gördüğü de ifade edildi. Anketten elde edilen bulgulara göre, Avustralya'nın Müslüman topluluklarının Avustralya toplumuna önemli ekonomik, toplumsal ve hayırsever katkılarda bulunduğunu, ancak yine de yaygın bir ayrımcılığa maruz kaldıklarını gösterdi.

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