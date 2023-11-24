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Dünya

İnsani ara sonrası Gazze'de sükûnet hakim

İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatı kapsamında varılan insani ara sonrası abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sükûnetin hakim olduğu gözleniyor.

AA24 Kasım 2023 Cuma 10:35 - Güncelleme:
İnsani ara sonrası Gazze'de sükûnet hakim
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Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat kapsamında çatışmalara verilen insani ara yerel saatle sabah 07.00'de (TSİ 08.00) başladı.

İnsani aranın uygulamaya girmesiyle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kesildi ve çatışmalara ara verildi.

İsrail'in gece boyu ve insani aranın başlamasına dakikalar kala düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerden siyah dumanlar ise yükselmeye devam ediyor.

İsrail ile Hamas arasındaki mutabakat kapsamında Gazze'deki çatışmalara 4 gün insani ara verilecek. Mutabakat çerçevesinde Hamas elindeki 50 esiri, İsrail ise 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak.

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