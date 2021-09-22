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Dünya

İnsani kriz korkunç boyutlara ulaştı: Sağlık sistemi çöktü

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı. Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam ise, Yemen'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı en fazla ölüm oranına sahip ülke olduğunu belirtti.

AA22 Eylül 2021 Çarşamba 19:52 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 19:52
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Oxfam'ın Yemen Direktörü Muhsin Sıddıki, Yemen'deki Kovid-19 salgınının seyrine dair değerlendirmelerde bulundu.

Kurumun yazılı açıklamasında Sıddıki, ülkedeki çatışmaların, kırılgan olan sağlık sistemini büyük ölçüde çökerttiğini kaydetti.

Sıddıki, Yemenlilerin çoğunun beslenemedikleri ya da sağlıkları için gerekli temel ilaçları alamadıkları için çok zayıf durumda olduğuna, bir kısmının ise ülkedeki yakıt krizi nedeniyle herhangi bir sağlık merkezine ulaşım ücretini karşılayamadığına işaret etti.

Oxfam Yemen Direktörü, veri eksikliği nedeniyle ülkenin kuzeyindeki bölgeler (Husilerin kontrolü altında) dışında geçen ay Yemen'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1649 kişiye yükseldiğini aktardı.

Bazı hastaların ise hastaneler ve sağlık merkezlerindeki odaların sayısının kısıtlı olması nedeniyle evlerinde teşhis edilmeden ya da kayıt altına alınamadan yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Sıddıki, "Yemen dünyada Kovid-19 kaynaklı en yüksek ölüm oranına sahip ülke. Yemen, Kovid-19'la mücadele edemiyor." ifadesini kullandı.

Sıddıki, aşının hayat kurtaracak basit bir çözüm olduğunu ancak uluslararası toplumun bu durumu göz ardı ettiğini savunarak, Yemen için taahhüt edilen aşılara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Yemen'de resmi verilere göre Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 1654 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 752 vaka kaydedildi. Bu verilerin, Husilerin kontrolü altındaki bölgeleri kapsamadığı belirtiliyor.

- YEMEN'DEKİ İNSANİ KRİZ KORKUNÇ BOYUTLARA ULAŞTI

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı. BM'ye göre Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 6 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda binlerce kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

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