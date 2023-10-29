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Dünya

İnsani yardım taşıyan 10 tır daha Gazze'ye ulaştı

İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 10 tırın bölgeye ulaştığı bildirildi.

AA29 Ekim 2023 Pazar 16:14 - Güncelleme:
İnsani yardım taşıyan 10 tır daha Gazze'ye ulaştı
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Filistin Kızılayı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

"Bugün Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapan ve içerisinde gıda ve temel tıbbi malzemeler bulunan 10 tırı Mısır Kızılayından teslim aldık." denilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yardım için giren tır sayısının 94 olduğu ancak şu ana kadar yakıta izin verilmediği kaydedildi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 113 Filistinli öldü, 1900'den fazla Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 34, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı saldırılarını genişletmeye başlayıp hava bombardımanının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

  • Gazze yardım
  • İsrail saldırı
  • insani yardım

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