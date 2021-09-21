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Dünya

İnsanlık dışı müdahale! Göçmenleri kırbaçladılar

At sırtında devriye gezen ABD'li sınır muhafızları, Haitili göçmenlerin Rio Grande Nehri kıyısındaki kampa gitmesini atlarının dizginlerini kırbaç gibi kullanarak engellemeye çalıştı. Gelen görüntüler ve tepkiler üzerine Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, 'Koşulların ne olacağını bilmiyorum, açıkçası bu korkunç.' dedi.

TRT Haber21 Eylül 2021 Salı 15:58 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 15:59
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ABD`li sınır muhafızları göçmenlerin kampa girişini engellemek için atlarının dizginlerini kırbaç gibi kullandı.

TRT Haber'in derlediği habere göre, Beyaz Saray, göçmenleri tehdit etmek için bu yöntemin kullanılmasını kınadı.

Geçtiğimiz günlerde çoğu Haitili çok sayıda düzensiz göçmen, Rio Grande Nehri`ni yürüyerek geçmek suretiyle ABD`ye giriş yapmıştı.

Aralarında çocukların da olduğu göçmenler, 35 bin nüfuslu Del Rio`da bir köprünün altında çadırlar kurarak ya da geçici barınaklar yaparak kamp kurdu.

Haitililerin yıllarca Meksika`dan ABD`ye düzensiz göçmen olarak geçiş yapmasına rağmen son dönemde Haiti`de artan yoksulluk, afetler ve siyasi belirsizlik, ülkeden göç eğilimini iyice artırdı.

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