İnsanlık dışı olay! İnternette satışa sundular

20 Ağustos 2021 Cuma 07:59 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 07:59

Taliban'ın yönetime geçmesinin ardından Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'ndan kalkan tahliye uçağının kanat ve iniş takımlarına, ülkeyi terk etmek isteyen Afganlar tırmanmıştı. Kalkıştan kısa süre sonra uçaktan düşenleri gösteren görüntüler, dünya kamuoyunda infialle karşılanmıştı.

"KABİL PARAŞÜTLÜ ATLAMA KULÜBÜ"

C-17 uçağından düşen Afganların siluetlerinin çizildiği tişörtler 18 avroya/12 sterline internetten satışa çıkartıldı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Üzerinde 'Kabil Skydiving Club, Est 2021' (Kabil Paraşütlü Atlama Kulübü) ifadeleri yer alan tişörtlere sosyal medyadan tepki yağdı.

Merkezi Singapur'da olduğu iddia edilen TShirt At Low Price adlı şirketin ABD'de de bir deposu var ve tüm dünyaya internetten satış yapıyorlar.