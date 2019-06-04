İnsanlık tarihinin en geniş çaplı ikinci salgını raporlandı

Orta Afrika ülkelerinden Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde (DKC), insanlık tarihinin en büyük ikinci salgın hastalığı raporlara yansıdı. Buna göre, yaklaşık 2 bin kişide Ebola hastalığı tespit edildi.

ABD merkezli CNN’de yer alan habere göre, DKC’deki sağlık yetkilileri, Ebola şüphesiyle muayene edilen bin 994 kişiden bin 900’ünde Ebola olduğu anlaşıldı. Şimdiye dek bin 245 kişi Ebola hastalığından dolayı hayatını kaybetti.

Ağustos 2018’de başlayan Ebola salgını, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetli saldırılardan dolayı kontrol altına alınamadı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), “silahlı militanların uyguladığı şiddet, sınırlı sağlık hizmeti imkânı ve merkezî noktalara ulaşım zorluğu, DSÖ’nün bugüne dek karşı karşıya kaldığı en zor durum” olduğunu açıkladı.