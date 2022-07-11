İnsanlık tarihinin kara lekesi: 50 kurban daha toprağa verildi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımın 27. yılında eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma törenine yazılı mesaj gönderdi.

Mesajı, törene katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş okudu.

Erdoğan, mesajında, "İnsanlık onurunun ayaklar altına alındığı, Avrupa tarihinin kara lekesi olan Srebrenitsa soykırımının 27. yıl dönümünde, Boşnak kardeşlerimizin yaşadığı acıları yeniden kalplerimizde hissediyoruz. 27 yıl sonra bugün ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Şehitlerimizin kederli yakınlarına ve Boşnak kardeşlerimize şahsım ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Soykırımın üzerinden çeyrek asırdan fazla süre geçse de acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Ortaya çıkartılan her toplu mezar, ebedi istirahatgahına uğurladığımız her şehitle birlikte acımız ve hüznümüz de büyümektedir.

Hala evlatlarının ve yakınlarının akıbetini öğrenmeye çalışan mağdurlar varken, soykırımda rolü olanların samimi bir yüzleşme yerine kendilerini aklama yarışına girmeleri ise insanlık adına utanç vericidir. Soykırım suçunu önemsizleştirmeyi hedefleyen, Boşnak kardeşlerimizin acılarını görmezden gelen, şehitlerimizin aziz hatıralarını inciten bu tür adımları kabul etmiyor, esefle karşılıyoruz.

Bosna Hersek'in, toprak bütünlüğü dahilinde, güçlü ve müreffeh bir ülke olarak varlığını sürdürmesi, Srebrenitsa'da ve Bosna-Hersek'in diğer bölgelerinde kaybettiğimiz şehitlerimize karşı borcumuzdur. Türkiye bu anlayışla Bosna Hersek'in güvenliği, esenliği ve aydınlık geleceği için gereken her türlü desteği sağlamaktadır.

Hiç şüphesiz huzurlu ve müreffeh Bosna-Hersek'in teminatı yetişmekte olan genç nesildir. Bosnalı gençler gayretleriyle başarılarıyla geçmişi unutmadan geleceği inşa etmedeki kararlılıklarıyla ülkelerine de umut kaynağı olmaktadır. Türkiye, diğer alanlarda olduğu gibi Bosna-Hersek'in eğitim altyapısının geliştirilmesine yönelik katkılarını da sürdürmektedir.

Nasıl tarih boyunca Boşnak kardeşlerimizin iyi ve kötü günlerinde yanında olduysak, inşallah bundan sonra da tüm imkanlarımızla Bosna-Hersek'e sahip çıkmaya devam edeceğiz. Özellikle 27 yıl önce tüm dünyanın ve Avrupalı askerlerin gözü önünde işlenen soykırımın unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz.

Bu düşüncelerle aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gözü yaşlı annelerine, yakınlarına ve tüm Bosnalı kardeşlerime sabr-ı cemil diliyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyor, her birinize şahsım ve milletim adına en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum."

SREBRENİTSA SOYKIRIMININ 50 KURBANI DAHA TOPRAĞA VERİLDİ

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve Sırp güçler tarafından en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımın kimlik tespiti yapılan 50 kurbanı için Potoçari Anıt Mezarlığı'nda tören yapıldı.

Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic tarafından kıldırılan cenaze namazına, Bosna Hersek devlet yetkililerinin yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve ülkedeki diplomatik misyon şefleri ile kurbanların yakınları katıldı.

Şehitler için yapılan duanın ardından tek tek isimleri okunan 50 soykırım kurbanının cenazeleri, daha önce hazırlanan mezarlarına taşınarak yakınlarınca toprağa verildi.

Aralarında 3 reşit olmayan erkek çocuğun bulunduğu soykırım kurbanlarının defnedilmesi sırasında duygusal anlar yaşandı.

Bu yıl toprağa verilen kurbanların en genci 16 yaşında öldürülen Salim Mustafic, en yaşlısı da 59 yaşında öldürülen Husejin Krdzic olarak kayıtlara geçti.

Srebrenitsa'daki soykırımda öldürüldüklerinde 20 yaşında olan ikiz kardeşler Semir ve Samir Hasanovic de bu yıl yan yana defnedildi.

Öte yandan bu yıl baba Hajdin ile oğlu Sead Hukic de toprağa verilen soykırım kurbanları arasında yer aldı.

Soykırımın 27. yılında toprağa verilen kurbanlar ve doğum tarihleri şöyle:

Saban Ademovic (1953), Sabrija Aljic (1940), Saban Avdic (1960), Munib Bektic (1951), Dzemil Dedic (1962), Mevlid Dudic (1970), Mustafa Dzananovic (1960), Kiram Djozic (1957), Nezir Efendic (1941) ,Mevludin Ferhatovic (1972), Salim Gabejlic (1968), Sead Gojcinovic (1965), Salko Hadzic (1969), Hajrudin Halilovic (1968), Salko Halilovic (1954), Almir Halilovic (1975), Esnaf Hasanovic (1969), Samir Hasanovic (1975), Semir Hasanovic (1975), Hamdija Hasic (1965), Sead Hasic (1963), Sead Hukic (1974), Sajit Hukic (1976), Hajdin Hukic (1942), Mevludin Husic (1972), Mustafa Husic (1974), Smajo Ibrahimovic (1938), Mehmed Ibrahimovic (1941), Nesib Ibrahimovic (1958), Sakib Jahic (1972), Mehmedalija Jugovic (1960), Nermin Kaljevic (1971), Smajil Karic (1937), Husejin Krdzic (1936), Edhem Merdzic (1949), Mustafa Mesanovic (1961), Ramiz Mujcinovic (1955), Suad Mujic (1966), Elvir Muminovic (1978), Salim Mustafic (1979), Muriz Mustafic (1966), Smajo Nukic (1951), Senad Osmanovic (1975), Ismajil Pilav (1952), Rahmo Rahmic (1952), Mensur Rahmic (1975), Adil Selimovic (1936), Salcin Sinanovic (1938), Vahid Smajlovic (1978) ve Senahid Secic (1956).

- DEFNEDİLENLERİN SAYISI 6 BİN 721'E YÜKSELDİ

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilenlerin sayısı 6 bin 721'e yükseldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BOSNALI KARDEŞLERİMİZİ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 27. yılında, vefat edenleri rahmetle andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın kalbinde yaşanan, insanlık tarihinin en kara lekelerinden olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 27. yıl dönümünde aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Hak ve adalet arayışında Bosnalı kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız." ifadelerine yer verdi.