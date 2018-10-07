Interpol Başkanı Hongvey yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma altına alındı

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Mıng Hongvey'in yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma altına alındığı açıklandı.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı ve Interpol Başkanı Mıng'ın yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındığı bildirildi. Interpol tarafından 5 Ekim'de yapılan açıklamada, Fransa'dan Çin'e eylül sonunda gelen Mıng'ın kayıp olduğu ve kendisinden haber alınamadığı kaydedilmişti.

Mıng, Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilmişti.