INTERPOL Başkanı kayboldu

Reuters haber ajansı, Uluslararası Polis Teşkilâtı'nın (INTERPOL) başkanı Meng Hongwei'nin kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Fransa polisi Hongwei'nin eşi tarafından yapılan kayıp ihbarının ardından soruşturma başlattı.

Reuters'ın aktardığına göre, Hongwei'nin eşi, INTERPOL Başkanı'ndan Eylül ayı sonunda Çin'e yaptığı seyahatten beri haber alamıyor.