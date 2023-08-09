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Dünya

Interpol'den Batı Afrika'da dolandırıcı operasyonu

Interpol'ün Batı Afrika'da organize suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda 103 kişi gözaltına alındı, 2 milyon avrodan fazla para ele geçirildi.

AA9 Ağustos 2023 Çarşamba 15:42 - Güncelleme:
Interpol'den Batı Afrika'da dolandırıcı operasyonu
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Interpol'den yapılan açıklamaya göre, 15-29 Mayıs'ta 21 ülkede özellikle siber suç örgütlerine yönelik Çakal isimli operasyon düzenlendi. Bu kapsamda Batı Afrika'da kredi kartı dolandırıcılığı, kara para aklama, e-posta ve miras dolandırıcılığı yapan Nijerya merkezli Black Axe (Kara Balta) gibi birçok organize suç örgütü hedef alındı.

Operasyonda 2,15 milyon avro nakit ele geçirildi, 208 banka hesabı bloke edildi, 103 kişi gözaltına alındı.

Geçen yıl düzenlenen Çakal operasyonunda da 1,2 milyon avro ele geçirilmiş, 75 kişi gözaltına alınmıştı.

  • Batı Afrika
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  • opersayon

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