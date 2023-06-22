Interpol'ün arananlar listesindeydi: Mitrushi KKTC'de tutuklandı

Interpol'ün arananlar listesinde yer alan Rus uyruklu Stanislav Mitrushi'nin KKTC'de yaşadığı ortaya çıktı. KKTC'de 2015-2018 yılları arasında kendi adı ve pasaportuyla, 2018-2023 yılları arasında ise sahte kimlikle yaşadığı anlaşılan Stanislav Mitrushi, 2 gün önce bir ihbar üzerine yakalandı. İskele Kaza Mahkemesine gönderilerek, hakkında tutuklama kararı çıkarılan Mitrushi'nin 2015 yılında KKTC'ye geldiği, 2018 yılında da ülkeden çıkış yaptığı belirlendi. Stanislav Mitrushi'nin ayrıca 2018'de sahte Arnavutluk pasaportu ile Beyarmudu Sınır Kapısı'ndan KKTC'ye giriş yaptığı belirtildi. Rus firarinin sahte pasaportla çalışma izni aldığı, İskele bölgesine yatırım yaparak çok sayıda gayrimenkul satın aldığı aktarıldı.

Yakalanmasının ardından Mitrushi'nin KKTC'nin İskele bölgesinde yer alan evinde yapılan aramada 2 adet bilgisayar, 5 cep telefonu, USB bellek 150 bin sterlin ve 120 bin dolara el konuldu.

İskele Polis Karakolu hücresinde tutulan Stanislav Mitrushi, yeniden mahkemeye çıkarılacak.