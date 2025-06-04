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Dünya

İntihar saldırıları planlıyorlardı! DEAŞ üyesi 13 kişi yakalandı

İran'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 113 kişi yakalandı. Şahısların, başkent Tahran'daki bir tören sırasında terör saldırıları planladığı ifade edildi.

AA4 Haziran 2025 Çarşamba 16:38 - Güncelleme:
İntihar saldırıları planlıyorlardı! DEAŞ üyesi 13 kişi yakalandı
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İran devlet televizyonuna konuşan İran Emniyet Teşkilatı Sözcüsü Said Muntazır el-Mehdi, Tahran, İsfahan, Kum ve Elburz eyaletlerinde terör örgütü DEAŞ mensuplarına karşı terörle mücadele ekipleri tarafından operasyonlar düzenlendiğini söyledi.

İNTİHAR YELEKLERİ İLE YAKALANDILAR

Sözcü Mehdi, "Bu operasyonlarda, yakın zamanda Tahran'da düzenlenen törende bombalama eylemleri gerçekleştirmeyi amaçlayan intihar bombacıları da dahil olmak üzere terör örgütü DEAŞ üyesi 13 kişi intihar yelekleri, ekipman ve malzemeleriyle birlikte gözaltına alındı." dedi.

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