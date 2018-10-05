İpek Yolu Projesi Türkiye'de Çinli öğrenci sayısını uçurdu

Çin Halk Cumhuriyeti, büyük önem verdiği bir trilyon dolarlık "Bir Kuşak, Bir Yol" adlı yeni ipek yolu projesinin geçtiği Türkiye ile ekonomik ve siyasi ilişkiler dışında, kültürel anlamda da daha yakınlaşıyor. Çin her yıl proje üzerindeki ülkelere 10 bin devlet bursu sağlarken, Türkiye'deki Çinli öğrenci sayısı da, Çin'de Türkçe dersi veren üniversite sayısı da arttı. Türkiye'de üniversitelerde toplam 1,965 Çin uyruklu öğrenci eğitim görüyor.

En çok Çinli öğrenci İstanbul Üniversitesi'nde

Üniversiteler içinde en çok Çin uyruklu öğrenci ise İstanbul Üniversitesi'nde yer alıyor. Köklü okulda hem kadın hem de erkek Çinli öğrenci sayısı dikkat çekiyor.Üniversitede 170´i kadın olmak üzere 338 Çinli öğrenci var. İkinci sırada ise 131´i kadın olmak üzere toplam 218 Çinli öğrenci ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi geliyor. Üçüncü sırada 167 öğrenci ile Kastamonu Üniversitesi yer alıyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi´nde 158, Aydın Üniversitesi´nde ise 81 Çinli öğrenci bulunuyor.

Çin'de son 2 yılda Türkçe öğreten üniversite sayısı 2 kat arttı

DHA'ya açıklamada bulunan Pekin Üniversitesi Yabancı Diller Türkçe bölümünden mezun olan Zeng Yingying, "Bir Kuşak, Bir Yol" projesi sonrası ülkelerindeki Türkçe dersi veren üniversite sayısının 8´e çıktığını belirterek, "Türkçe bölümün olduğu üniversite sayısı dörtken son iki yılda Türkiye´nin de önemli rol oynayacağı yeni ipek yolu projesi sonucu sekize çıktı. Türkçe diline ilgi her geçen yıl artarak devam ediyor. Arkadaşlarıma da Türkçe öğrenmesini öneriyorum. Şimdi kuşak yolu projesi var ve bu çok iyi fırsat. Türkçe öğrenmeleri çok anlamlı bir şey olur" dedi.

"Akademi dünyası da yakınlaşmadan yararlanıyor"

Son zamanlarda Türkiye ile Çin arasında yakınlaşma sonucu akademik dünyada bu yakınlaşmadan yararlanmaya başladığını söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi, Ekonomi ve Finans Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sedat Aybar, "Çin ile Türkiye arasında öğrenci ve akademisyen değişimi birlikte yapılan araştırmalar yayın projeleri bunlar çoğaldı. Örneğin bizim üniversitemizde birçok Çin'den gelen öğrenci okuyor.Bunların bir kısmı lisans öğrenimi alıyor. Bir kısmı lisanüstü öğrenimi alıyor" dedi.

"Batıda artan ırkçılık Türkiye'ye cazibeyi artırdı"

Prof.Dr.Sedat Aybar, Türkiye´deki üniversitelerin eğitim kalitesi dışında son dönemlerde özellikle batıda gelişen ırkçılık ve vize sorunlarının artan bir şekilde ağırlaştırılması ve güçleştirilmesinin Türkiye gibi ülkelerin cazibesini artırdığını söyledi ve ekledi: Şu anda ülkemizde binlerce yabancı öğrenci eğitim görüyor. Bizim veya yabancı hükümetlerin verdiği burslar vakıflara da yönlendirilebilir."

"Türkiye'nin birer elçisi gibi çalışacaklar"

Türkiye'de okuyan Çin uyruklu öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin birer elçisi gibi çalışacağının altını çizen Prof.Dr.Aybar, "Bu tür kültürel eğitim değişimleri bunların pozitif bir takım getirileri var şu anda işin çok başlangıcındayız. Çok daha fazla çok daha sayısı artan bir şekilde öğrenci, öğretim üyesi değişimini gerçekleştirmemiz gerekiyor.bunların da bir getirisini seneler içerisinde göreceğiz. Bu konuya yatırım yapmak sanırım en önemli yatırımlardan bir tanesidir. Eğitim turizmi de çok önemli. Ne kadar fazla yabancı öğrenci çekebilirsek bunun cari açığı kapatması da döviz girdisi nedeniyle o kadar faydalı olacak. Bakın ABD, İngiltere, Fransa bu tür gelişmiş ülkelerin üniversitelerinde çalışan ve okuyan yabancıların sayısı bazı üniversitelerde yüzde 50´nin üzerinde" diye konuştu.