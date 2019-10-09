iPhone’dan Tayvan’a sansür
iPhone klavyeden Tayvan bayrağını çıkardı.
Hong Kong ve Makao’daki iPhone kullanıcıları cihazlarını güncellediklerinde resmi adı Çin Cumhuriyeti olan Tayvan’ın bayrağının klavyede görünmediğini belirtti. iOS 13.1.1 eylülün sonunda piyasaya sürülmüştü.
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