İptal edilen denizaltıların bedeli! Fransa'ya 835 milyon dolar ödeyecekler

ABC News'te yer alan habere göre, Başbakan Anthony Albanese, yaptığı açıklamada, ülkesinin ulusal çıkarları için Fransa ile olan sorunları çözüme kavuşturmak gerektiğine değindi.

Albanese, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris'i ziyaret etme yönündeki davetini kabul etmeyi dört gözle beklediğini söyledi.

Avustralya'nın, geçen yıl 90 milyar dolar karşılığında 12 denizaltı satın alacağı sözleşmeyi iptal etmesi ardından, Fransız gemi inşa şirketi Naval Group'a 835 milyon dolar tazminat ödeyeceği de kaydedildi.

- DENİZALTI SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLMİŞTİ



Avustralya, 2016'da Fransız Naval Group ile imzaladığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının yapımını öngören 90 milyar Avustralya doları tutarındaki sözleşmeyi Eylül 2021'de iptal etmiş, İngiltere ve ABD ile AUKUS olarak bilinen savunma anlaşmasını imzalamıştı.

Anlaşma uyarınca, Avustralya donanması için 8 adet nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa edilecek.

Sözleşmenin iptali Fransa ile Avustralya arasında krize yol açmış, Fransa AUKUS'a tepki olarak Canberra ve Washington büyükelçilerini geri çekmişti.

Dönemin Avustralya Başbakanı Scott Morrison, anlaşmanın iptali hakkında Avustralya'nın Fransa'yı önceden bilgilendirdiğini belirtmişti. Macron ise, Morrison'un yalan söylediğini iddia etmişti.

Macron ile Morrison'nun farklı mecralar vasıtasıyla dolaylı olarak birbirine cevap verdikleri "söz düellosu", ulusal ve uluslararası medyalara yansımıştı.