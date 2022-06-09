Irak 19 yıl aradan sonra yeniden ışıklandırılacak

Irak'ın başkenti Bağdat ve merkezi yönetime bağlı diğer kentlerde ABD işgaliyle birlikte 19 yıldır devre dışı kalan caddelerdeki trafik lambalarının yeniden ışıklandırılmasına karar verildi.

Bağdat'ın bazı caddelerindeki trafik ışıklarının büyük bölümü tahrip edilmiş durumda. Bunun nedeni olarak da ABD'nin 2003'teki Irak işgali sırasında Bağdat sokaklarındaki trafik lambalarının da yaşanan kaos ve şiddet sarmalından nasibini alması gösteriliyor.

Kentteki bazı trafik lambalarında hala kurşun izlerine rastlamak mümkün.

Kalabalık nüfusuyla bilinen Bağdat'ta her gün yaşanan trafik sorunları ise insanları çileden çıkarıyor. Sabah saat 09.00'da işbaşı yapması gereken çoğu kişi, trafik sorunu nedeniyle evinden sabah saat 05.00 veya 06.00'da çıkmak zorunda kalıyor.

Başkentteki trafik lambalarının çalışmadığı cadde ve kavşaklarda trafiği yönlendirmek için trafik polisleri görev yapıyor. Caddelerde yaşanan kaotik ortam zaman zaman trafik polisiyle sürücüler arasında silahlı kavgaya bile dönüşebiliyor.

Bağdat'ın bazı bölgelerinde trafik polislerinin yanı sıra orduya bağlı askerler de oluşturulan kontrol noktalarında nöbet tutuyor. Bu askerler, trafik sorununun yaşandığı Bağdat'ta çoğu zaman trafiği yönlendirme görevini de üstleniyor.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, geçen hafta Bağdat'taki trafik yoğunluğu ve caddelerde oluşan kaos ortamından şikayet ederek, trafik lambalarının yeniden aktif hale getirilmesi talimatı vermişti.

Bağdat Trafik Dairesi ile Büyükşehir Belediyesi de Kazımi'nin talimatları doğrultusunda başkentteki trafik lambalarını yeniden hayata geçirme çalışmalarına başladı.

Başbakan Kazımi'nin verdiği talimat merkezi yönetime bağlı diğer kentleri de kapsıyor.

"TRAFİK LAMBALARI 2003'TEN BERİ IŞIK GÖRMEDİ"

Irak Trafik Dairesi Genel Müdürü General Tarık İsmail, hükümetin aldığı yeni kararı AA muhabirine değerlendirdi.

İsmail, "Trafik lambaları 2003'ten beri ışık görmedi. Başbakan'ın verdiği talimata göre trafik lambaları aktif hale getirilecek. Gelişmiş ülkelerdeki düzen, trafiğindeki düzenden geçer. Trafik Dairesi olarak caddelerdeki trafik lambalarının düzgün şekilde çalışması çabasındayız. Vatandaşların da buna uymasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağdat'ta 155 kavşağın sadece 87'sindeki trafik lambalarının çalışabilir durumda olduğuna işaret eden İsmail, geri kalanındaki lambaların tamamının atıl olduğunu dile getirdi.

İsmail, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kavşak ve caddelerdeki trafik polisleri nöbet tutmaya ve trafikteki sorunları yönetmeye devam edecek. Daha önceleri Bağdat genelinde 10'a yakın trafik lambası onarıldı ancak daha sonra onlar da ihmal sonucu işlevsiz kaldı."

"YENİ YOLLAR YAPILMAZSA TRAFİK LAMBALARININ HİÇBİR ANLAMI OLMAZ"

Bağdatlı taksi şoförü Resul Ali de ülkesindeki trafik lambalarının yeniden çalışılır hale getirilmesinin önemine vurgu yaparak, bunun yanı sıra başka çözümler de üretilmesi gerektiğini aktardı.

Taksici Ali, "Hayatın her alanında düzen ve kanun güzel bir şeydir. Trafik ve yolların tamiri için biz şoförlerden aylık vergi alınıyor ancak yolların durumu ortada. Bağdat'taki yolların yapımı ve onarımı Saddam döneminden kalma. Polisler trafiği, trafik lambası olmadan yönetmeye çalışıyor ancak bu yollar 1970'ler düzenine göre yapılmış." dedi.

Yeni yolların gerekliliğini vurgulayan Ali, "Bağdat'ta nüfus arttı ve araç sayısı eskisine göre çok daha fazla. Yeni yollar, kavşaklar ve tüneller yapılmazsa trafik lambalarının hayata geçirilmesinin hiçbir anlamı olmaz." diye konuştu.