Irak: 3 bin teröristi Suriye'den geri getirdik

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'in Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun bakanlar düzeyindeki toplantısının açılışında yaptığı konuşma aktarıldı.

Hüseyin, "Irak, terörün her türlüsüne ve ortaya çıkmasına karşı mücadeleye, terörden kurtarılan bölgelerde istikrarın artırılmasına, yerinden edilenleri geri döndürmeye ve DEAŞ terörünün kalıntılarını takip etmeye kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Suriye'den Irak'a gelen DEAŞ terör unsurlarına karşı verilen mücadeleye dikkati çeken Hüseyin, "Irak hükümeti, Suriye'de yakalanan yaklaşık 3 bin Iraklı teröristi geri getirdi ve çoğu yargılandı." dedi.

Hüseyin, Irak güvenlik güçlerinin DEAŞ terörüne karşı önleyici istihbarat operasyonları yürüttüğüne dikkati çekerek, bu yılın ilk yarısındaki saldırılarda önemli ölçüde azalma görüldüğünü vurguladı.

- IRAK'TA DEAŞ TERÖRÜ



Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 4 yıldan fazla geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.