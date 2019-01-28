12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3307
  • 6,0998
  • 223.182
  • 101.289
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Irak 61'inci Tugay Özel Kuvvetler birimi Kerkük'e girmeye başladı

Irak'ın Kerkük kentinin güvenliğini, Terörle Mücadele Gücü'nden devralan 61'inci Tugay Özel Kuvvetler birimi Kerkük'e girmeye başladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak'ın Kerkük kentinin güvenliğini, Terörle Mücadele Gücü'nden devralan 61'inci Tugay Özel Kuvvetler birimi Kerkük'e girmeye başladı.

AA muhabirine konuşan Terörle Mücadele Polis Gücü 2'nci Tümen Komutanlığı Basın Sorumlusu Muntazar es-Saidi, ''Kerkük kent merkezinin güvenliğini sağlayacak 61'inci Tugay Özel Kuvvetler birimi kente girmeye başladı.'' ifadesini kullandı.

Özel Kuvvetler biriminin çok sayıda askeri ve lojistik malzemeyi de beraberinde getirdiğini aktaran Saidi, ''Kente giriş yapan birimler, Terörle Mücadele Polis Gücü birimlerinin mevcut karargahlarına yerleşecek.'' şeklinde konuştu.

Saidi, Özel Kuvvetler biriminin şubat ayının sonlarına doğru kentin güvenliğini tam olarak sağlamaya başlayacağını söyledi.

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Güvenlik Medyası Merkezi tarafından 23 Ocak tarihinde yapılan yazılı açıklamada, Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Adil Abdulmehdi'nin kararıyla Kerkük'te güvenliği sağlama görevini 61'inci Tugay Özel Kuvvetler biriminin Terörle Mücadele Gücü'nden devralacağı bildirilmişti.

Irak merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017 tarihinde Kerkük'e girerek, kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

#Tarihtebugün 1920 yılında Türk ulusunun birliği ile vatanın bütünlüğünün gelecekteki güvenliğini amaçlayan Misak-ı Milli kararları kabul edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Adana'da 3.6 şiddetinde deprem

Adana'da 3.6 şiddetinde deprem

Türkiye başından beri haklıydı

Türkiye başından beri haklıydı

İP Manisa Milletvekili Akkal partisinden istifa etti

İP Manisa Milletvekili Akkal partisinden istifa etti

Albatross taktiksel İHA ilk uçuşunu yaptı

Albatross taktiksel İHA ilk uçuşunu yaptı

Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber

Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber

Tuzla'daki gemi yangınında 2 kişi hayatını kaybetti

Tuzla'daki gemi yangınında 2 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta yeni gelişme: Kerkük'ün güvenliğini sağlayacaklar

Irak'ta yeni gelişme: Kerkük'ün güvenliğini sağlayacaklar

Yahudi karşıtı tasarının ardından ülkeye ziyaretini iptal etti

Yahudi karşıtı tasarının ardından ülkeye ziyaretini iptal etti
 

POPÜLER HABERLER

Rusya´nın süpersonik Tu-22M3 bombardıman uçağı yere böyle çakıldı

Rusya´nın süpersonik Tu-22M3 bombardıman uçağı yere böyle çakıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA