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Irak, ABD Büyükelçiliğinden Hamaney'e ilişkin paylaşımını silmesini istedi

Irak, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden, sosyal medya hesabından İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e ilişkin yapılan paylaşımın silinmesini ve bunun bir daha tekrarlanmamasını istedi.

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Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabı Facebook'ta geçen cuma günü yayımlanan Hamaney'in mal varlığına ilişkin iddialarına yönelik yazılı açıklama yapıldı.

Büyükelçilik tarafından yapılan paylaşımların uluslararası yasalar ve diplomasi prensiplerini ihlal ettiği belirtilen açıklamada, "Ülkedeki bir diplomatik misyonun yaptığı paylaşımlarla Irak'a komşu olan ülkeyi, onun siyasi ve dini sembolünü hedef alması, Irak'ın anayasası, dış siyaseti ve özellikle iyi komşuluk prensiplerine aykırıdır." ifadesi kullanıldı.

Irak siyasetinin bağlı olduğu temel prensiplere değinilen açıklamada, ülke topraklarının dost veya komşu ülkelere zarar vermek için üs olarak kullanılamayacağı, söz konusu ülkelere herhangi bir şekilde medya, ekonomi, askeri ve güvenlik meseleleri üzerinden saldırılamayacağı vurgulandı.

Açıklamada, ABD Büyükelçiliğince yayınlanan ifadelerin Irak'taki misyonuna aykırı olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Irak'taki diplomatik misyonlar, işlerini gerçekleştirirken uluslararası prensipler ve yasalara saygı gösterip Irak anayasası ve komşu ülkelerle ilişkilerini göz önünde bulundurarak hareket etmeli. ABD Büyükelçiliğinden söz konusu açıklamanın silinmesi ve bunun gelecekte bir daha tekrarlanmaması istendi."

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin Facebook sayfasında, geçen cuma günü, "İran rejiminin tamamında yolsuzluk yayılmış durumda. Ali Hamaney'in mal varlığı 200 milyar dolar olarak tahmin edilirken, halkın büyük kısmı, 40 yıllık molla yönetiminin sebep olduğu ekonomik bunalım nedeniyle yoksulluk içinde yaşıyor." paylaşımı yapılmıştı.

Irak'ta İran'a yakın birçok Şii siyasi parti de bu paylaşıma büyük tepki gösterip merkezi hükümete duruma ilişkin harekete geçmesi çağrısında bulunmuştu.

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