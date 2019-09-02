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Irak, ABD destekli tv kanalının yayını 3 ay süreyle durdurdu

Irak İletişim ve Enformasyon Başkanlığı, ABD'li 'el-Hurra Irak' televizyon kanalının yayınını, 'ülkedeki dini kurumların yolsuzluklara bulaştığı iddialarını' içeren program yaptığı gerekçesiyle 3 ay süreyle durdurdu.

  • AA
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İletişim ve Enformasyon Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat yönetimi, el-Hurra Irak televizyon kanalının yayın yapmasını, "dini mercilerde yolsuzluk iddiasını" içeren programından dolayı 3 ay süreyle yasakladı.
 
El-Hurra Irak kanal yönetiminin resmi şekilde özür dilemesi de istenen açıklamada, bunların televizyon kanalına "son uyarı" olduğu belirtildi.
 
Açıklamada, "Söz konusu taciz sürerse ve yayın ilkeleri yeniden ihlal edilirse kanala daha ağır cezalar verilecek. Yayından zarar gören kurum ve şahsiyetlerin de yargının ilgili birimlerinde şikayet etme hakkı bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.
 
El-Hurra Irak televizyon kanalı geçen cumartesi, Irak'taki Şii ve Sünni bazı dini kurumlarda yolsuzluk iddialarını içeren yayın yapmıştı. Bu yayına Iraklı bazı din adamları ve siyasi çevrelerden tepki gösterildi.
 
Irak Sünni Vakfından yapılan yazılı açıklamada, tv kanalı hakkında, yargıda şikayette bulunulacağı aktarıldı. 
 
- ABD Büyükelçiliğinden, "içeriği denetleme yetkimiz yok" açıklaması
 
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "ABD Dışişleri Bakanlığı ve dünyadaki ABD büyükelçiliklerinin, el-Hurra Irak televizyon kanalının yayın içeriğine karşı denetleme yetkisi bulunmuyor." ifadeleri kullanıldı.
 
Açıklamada, söz konusu tv kanalının Irak ile ilgili yayınının "titiz olmayan ve profesyonellikten uzak bilgiler" içerdiğini görmesi halinde Irak hükümetinin bunu kanala sorabileceği kaydedildi.
 
ABD destekli el-Hurra Irak tv kanalı, Eylül 2004'te Irak'ta yayın hayatına başlamıştı.

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