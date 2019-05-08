Irak, ABD dışında silah alımına hazırlanıyor

Irak Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı yaptığı açıklamada, ağırlıklı olarak ABD silahının kullandığı Irak ordusunun, Iraklı askere daha çok elverişli olmasına rağmen Rus yapımı silahlardan uzaklaştığını söyledi.

ABD’nin silah satın alma ödemelerindeki katı kuralları aksine Rusya’nın ödemeler konusunda daha çok kolaylık sağladığını belirten Irak Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı, "Silahları göndermeyi geciktiren ABD, özellikle tankların bakımı başta olmak üzere Iraklı uzmanların kurslara katılmasına izin vermiyor” şeklinde konuştu.

Irak, ordusunun silahlanmasında çeşitlilik için girişimler yapmak istediğini söyleyen Iraklı yetkili, "Irak ordusunun silahlanması sadece belli bir ülkeye münhasır olmaması için Rusya, Japonya, Kore ve Çin’den silah alınacak” ifadelerini kullandı.