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Irak: ABD'nin yaptırımları karşısında İran'ın yanında yer alacağız

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, ülkesinin, ABD'nin İran'a uyguladığı tek taraflı yaptırımların karşında olduğu ve bu hususta komşu ülke İran'ın yanında yer aldığını bildirdi.

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Irak Dışişleri Bakanı Hekim ile resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Bağdat'a gelen İranlı mevkidaşı Muhammed Cevat Zarif, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların başlıca gündem maddesi olduğu görüşmede bölgede artan gerginlik ve Bağdat ile Tahran yönetimleri arasında daha önce imzalanan anlaşmaların uygulamaya konulması gibi konular ele alındı.

Washington'un İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarının fayda sağlamayacağının altını çizen Hekim, "Irak, mevcut sorunun çözülmesi için ABD ve İran arasında ara bulucu rolü oynayacak." dedi.

Hekim, İran'a yönelik yaptırımlar konusunda ülkesinin tavrına ilişkin ise "Irak, ABD'nin İran'a uyguladığı tek taraflı yaptırımlara karşıdır ve komşu ülke İran'ın yanında yer almaktadır." diye konuştu.

- İRAN'DAN IRAK'A TEŞEKKÜR

İran Dışişleri Bakanı Zarif de bu süreçte Tahran yönetimi ve halkına verilen destek dolayısıyla Irak'a teşekkür etti.

Ekonomik ya da askeri olsun ABD'den gelecek her türlü savaşı karşılıksız bırakmayacaklarını yineleyen Zarif, bu tür girişimlere direniş ve iradeyle karşı koyacaklarını söyledi.

Zarif ayrıca, "Avrupa ülkeleri ve nükleer anlaşmanın diğer muhataplarını, anlaşma çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz." dedi.

Konuşmasında ülkesinin Körfez ülkeleriyle ilişkisine dair değerlendirmede bulunan Zarif, İran'ın, Körfez ülkeleriyle ilişkilerinin çok iyi olmasını istediğini, bu hususta tüm önerileri görüşmeye hazır ve diyaloğa açık olduğunu kaydetti.

Zarif, dün sürpriz şekilde geldiği Bağdat'ta, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile bir araya gelmişti.

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