Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Irak Başbakanı 5 bakanı internet başvurularından seçti

Irak'ta Başbakan Abdulmehdi'nin mecliste güvenoyu alarak göreve başlayan 14 bakanından 5'inin internet üzerinden adaylık başvurusu yapan kişiler olduğu açıklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Meclis onayından geçen kabinedeki 14 bakandan 5'i internet üzerinden yaptıkları adaylık başvuruları incelenerek seçilmiştir." denildi. 
 
Açıklamada, söz konusu 5 bakanın kimler olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.
 
Irak'ta geçen mayıs ayında yapılan genel seçimler sonrası hükümeti kurmakla görevlendirilen Abdulmehdi, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, yeni hükümette bakan olarak görev almak isteyenler için internet üzerinden adaylık yolunun açıldığını duyurmuştu. Bu karara son seçimin galibi Mukteda es-Sadr destek verirken, ülkedeki entelektüeller ise tepki göstermişti.
 
Abdulmehdi’nin 22 kişilik kabinesinin 14'ü, 25 Ekim'de meclisten güvenoyu alarak göreve başladı.
 
Başbakan Abdulmehdi'nin 14 bakanlı kabinesine, "bağımsız ve teknokrat" adaylardan oluşmadığı eleştirisi yöneltiliyor. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İlk kez drone gören kadın ağaçların arasına koşarak saklanmaya çalıştı

İlk kez drone gören kadın ağaçların arasına koşarak saklanmaya çalıştı

Soğuk parmaklar hangi hastalığın habercisi

Soğuk parmaklar hangi hastalığın habercisi

Türk savunma sanayisi Endonezya'da göz doldurdu

Türk savunma sanayisi Endonezya'da göz doldurdu

OECD'den 'antibiyotiklere dirençli bakteri' uyarısı (Türkiye riskli ülkeler arasında)

OECD'den 'antibiyotiklere dirençli bakteri' uyarısı (Türkiye riskli ülkeler arasında)

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA