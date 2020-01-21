İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9293
  • EURO
    6,5776
  • ALTIN
    296.131
  • BIST100
    121957
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak Başbakanı ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıyı kınadı
Dünya

Irak Başbakanı ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıyı kınadı

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yönelik füzeli saldırıyı kınadı ve olayla ilgili inceleme emri verdi.

AA21.01.2020  11:56 - Güncelleme: 21.01.2020  11:56

Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, istifa eden Başbakan Abdulmehdi'nin dün gece Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarına 3 katyuşa füzesiyle düzenlenen saldırıyı kınadığı belirtildi.

Açıklamada, Abdulmehdi'nin saldırıya ilişkin inceleme talimatı verdiği de bildirildi.

Irak Medya Güvenlik Ağı dün başkent Bağdat'ta hükümet binaları ve büyükelçiliklerin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge yakınlarına 3 füze düştüğünü, saldırıda ölen veya yaralanan olmadığını duyurmuştu.

Kendi yarış arabasını yaptı!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Türk askerini Libya'ya sokmayacağım'
'Türk askerini Libya'ya sokmayacağım'

'Türk askerini Libya'ya sokmayacağım'

ABD'li uzman: 9 yıl önce NATO'yu durduramadılar, şimdi onlar belirleyecek
ABD'li uzman: 9 yıl önce NATO'yu durduramadılar, şimdi onlar belirleyecek

ABD'li uzman: 9 yıl önce NATO'yu durduramadılar, şimdi onlar belirleyecek

Çalışanlara 'ek iş yasağı' getirdi ama... Gerçek ortaya çıktı
Çalışanlara 'ek iş yasağı' getirdi ama... Gerçek ortaya çıktı

Çalışanlara 'ek iş yasağı' getirdi ama... Gerçek ortaya çıktı

İmamoğlu'ndan dev projeye takoz!
İmamoğlu'ndan dev projeye takoz!

İmamoğlu'ndan dev projeye takoz!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.