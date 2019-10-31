Irak Başbakanı Abdülmehdi istifa etmeyi kabul etti Irak’ta hükümet karşıtı protestolar devam ederken, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Salih, yeni seçim yasasının kabul edilmesi durumunda erken seçime onay vereceğini belirtti.