Irak Başbakanı Abdülmehdi istifa etmeyi kabul etti
Irak’ta hükümet karşıtı protestolar devam ederken, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Salih, yeni seçim yasasının kabul edilmesi durumunda erken seçime onay vereceğini belirtti.
Irak’ta yönetim, kamu hizmetlerinin yetersizliği, yolsuzluk, işsizlik nedeniyle başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ederken, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin istifa etmeyi kabul ettiğini açıkladı.
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