AA 01 Nisan 2020 Çarşamba 13:42 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 13:47

Abdulmehdi'nin 2 Şubat'ta Esper'e yazdığı mektup sosyal medyada yayımlandı.

Mektubuna Irak-ABD ilişkilerinin önemini ve tüm alanlarda bu ilişkilerin güçlendirilmesinden yana olduğunu belirterek başlayan Abdulmehdi, ABD'nin Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed ve Erbil'deki Harir Askeri Üssü'ne yerleştirmek istediği Patriot sistemine ilişkin ise şu ifadeleri kullanıyor:

"Irak'a getirtmek istediğiniz Patriot sisteminin saldırılara karşı savunma sistemi olduğunu biliyoruz. Ancak bu başta Irak olmak üzere bölgenin ve sizin (ABD) güvenlik durumunu etkiler."

Abdulmehdi ayrıca "Patriot füze sistemini kurma amacı taarruz ise karşı taraf da (İran'a bağlı Şii milisler) füze ve roket gibi başka savunma sistemleri geliştirir." diyerek, bunun krizi daha da derinleştireceği ve kontrol edilemez hale getireceği uyarısında bulunuyor.

- "Yeni hükümet kurulana kadar erteleyin"

Esper'e yazdığı mektubunda, ABD'nin kurmak istediği Patriot sisteminin Irak'ta Şii milisleri hedef alan İsrail'e mi veya terör örgütü DEAŞ'a karşı mı kullanılacağı sorusunu dile getiren Abdulmehdi, yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması için Meclis kararı bulunduğunu anımsatarak, şu ifadelere yer veriyor:

"Patriot sisteminin kullanılması Irak'taki yabancı güçleri savunma ve koruma değil, bunun tersi (savaş) olarak algılanır. Bu da ne ABD'nin ne de bölge ve Irak'ın çıkarlarına hizmet eder ki mevcut durumu daha da çetrefilli hale getirir. Bu konuyu yeni kabine kurulana kadar ertelemenizi istiyoruz veya onay için parlamentoya müracat edilsin diyoruz."

Bir süredir ABD'nin Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed ve Erbil'deki Harir Askeri Üssü'ne Patriot füze savunma sistemi yerleştireceği iddia ediliyor.

Bağdat civarında bulunan ABD üslerine sık sık füze saldırıları düzenleniyor. ABD, bu saldırılardan İran'a yakın Şii milis güçlerin sorumlu olduğunu ileri sürüyor.